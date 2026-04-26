Обстоятельства ДТП с питбайком в хуторе под Таганрогом, где пострадали подросток и пассажир, выясняет полиция

25 апреля в хуторе под Таганрогом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около семи часов вечера в переулке Мостовом хутора Курлацкого Неклиновского района. По предварительным данным, 56-летний водитель LADA Largus, проезжая нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, не уступил дорогу питбайку Hummer, который двигался по главной.

В результате столкновения пострадали 16-летний водитель питбайка и его 22-летний пассажир. Оба с травмами были оперативно доставлены в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции напомнили, что питбайки относятся к технике повышенной опасности и требуют навыков управления и строгого соблюдения правил безопасности. Однако на практике за рулем такой техники все чаще оказываются дети, не готовые к подобным рискам. В ведомстве призвали не подвергать жизнь и здоровье несовершеннолетних опасности, не приобретать им потенциально опасную технику и контролировать их досуг.

Фото Госавтоинспекции РО