Обокравшего в Таганроге квартиру уроженца Армении задержали в Краснодарском крае

Донские полицейские задержали 37-летнего ранее судимого уроженца Республики Армения, который совершил  квартирные кражи в Таганроге и Батайске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В апреле минувшего года в Таганроге фигурант, подобрав ключ к входной двери, проник в квартиру одной из многоэтажек, зная, что хозяев несколько часов не будет дома. Там он похитил десять наименований ювелирных изделий, общей стоимостью в 260 тысяч рублей. А также деньги в сумме более 1,3 миллионов рублей.

За месяц до этого в Батайске он обокрал офис, откуда унес металлический сейф, в котором находилось более миллиона рублей.

Донские оперативники задержали подозреваемого в Краснодарском крае и доставили его в Ростовскую область для проведения дальнейших следственных действий.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет источник.

Фото ГУ МВД по РО

