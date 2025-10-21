Главная » Новости Таганрога

В Таганроге разыскивают подростков, устроивших стрельбу на трамвайной остановке

27 сентября около 22.29 у трамвайной остановки «Завод «Красный гидропресс» в Таганроге произошёл опасный инцидент.

Компания подростков вышла из трамвая, у одного из парней был пистолет, из которого он несколько раз выстрелил в остановочный павильон, разбив стекло. На видео видно, что стрелявший был в чёрной жилетке и капюшоне.

«Таганрогский трамвай» просит всех, кто может опознать этого человека или его компанию, связаться по номеру в WhatsApp или Telegram: +7 (938) 116-98-87 с 8 до 18 часов в рабочие дни.

«В прошлый раз благодаря помощи таганрожцев удалось установить личность нарушителя. Надеемся, что и теперь вместе мы сможем найти виновного и привлечь его к ответственности. Давайте беречь трамваи и городскую инфраструктуру, чтобы Таганрог  оставался  безопасным и уютным для всех жителей», — говорится в обращении «Таганрогского трамвая» к жителям города.

Фото и видео: «Таганрогский трамвай»

