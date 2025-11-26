Главная » Город

«Нужно быть либо врагами, либо идиотами» — Слюсарь напомнил жителям Таганрога о запрете на съемку атак БПЛА

После атаки БПЛА на Таганрог, произошедшей в ночь на 25 ноября, в Интернете появились многочисленные фото и видео как самой атаки, так и ее последствий.

На внеплановом оперативном совещании, которое 25 ноября провел в Таганроге губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, он напомнил о действующем запрете на съемку атак БПЛА и их последствий.

«Я лично увидел первое видео в 02.08 25 ноября. По всем Telegram-каналам люди с восторгом пересылали их друг другу. Нужно быть либо врагами, либо идиотами, чтобы делать это. Идет массированная атака, есть погибшие, есть пострадавшие, город находится в тяжелом положении. А жители, все это снимают и выкладывают, чем дают возможность врагу понять эффективность своих действий», — заявил Юрий Слюсарь.

И добавил, что люди, снимавшие и распространявшие такие видео и фото, будут установлены и наказаны в соответствии с законодательством.

В УМВД России по Таганрогу также напомнили: в Ростовской области действует официальный запрет на съемку и публикацию кадров с изображением работы систем ПВО, последствий атак, мест дислокации военной техники. Запрет не распространяется на органы, которые входят в единую систему публичной власти и являются официальными источниками информации, а также на лиц, которые публикуют информацию, полученную из официальных источников, при указании ссылки на них.

Нарушителям запрета грозит штраф. Для граждан за несанкционированную съемку и распространение такого контента штраф составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Запрет действует в соответствие с Указом губернатора Ростовской области от 8 августа 2025 года № 181 «О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ростовской области».

Ранее мы рассказывали, что 27 ноября в Таганроге объявлено днём траура.

