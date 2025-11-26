Главная » Город

27 ноября в Таганроге объявлен день траура

Завтра, 27 ноября, в Таганроге объявлен день траура в  связи с трагическими событиями, произошедшими в ночь на 25 ноября, когда город подвергся массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Во время атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры.

«В день траура на всей территории города будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Она также подчеркнула, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

Ранее мы рассказали, что во время атаки БПЛА на Таганрог и Неклиновский район есть погибший, ранены 10 человек, двоих спасти не удалось.

