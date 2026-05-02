Ночью беспилотники сбиты вблизи Таганрога в ходе отражения воздушной атаки

В ночь на 2 мая в ходе отражения воздушной атаки вражеские дроны были сбиты в двух районах Ростовской области, в том числе недалеко от Таганрога.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили беспилотники в Неклиновском и Миллеровском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, и будет уточняться», — написал он в мессенджере «MAX».

В Таганроге вчера поздно вечером тоже объявляли угрозу беспилотной атаки, которую отменили только сегодня ранним утром.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 1 мая в Ростовской области при отражении воздушной атаки был уничтожен БПЛА в Мясниковском районе.

