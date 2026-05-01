В Ростовской области при отражении ночной атаки уничтожили БПЛА в одном районе

В ночь на 1 мая в Ростовской области при отражении воздушной атаки был уничтожен БПЛА в Мясниковском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало, информация будет проверяться.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки фиксировались над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

