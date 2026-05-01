В Таганроге медики восстановили старые машины скорой помощи для нужд СВО

В Таганроге 16 автомобилей, ранее задействованных в работе скорой помощи, передали военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает официальный портал донского правительства, микроавтобусы и легковые машины были восстановлены на личные средства сотрудников БСМП Таганрога. Также ремонтные работы на безвозмездной основе выполнили сотрудники ООО «АвтоМарт-Таганрог» Вячеслав Прокопенко и Константин Фисенко. Сейчас все машины полностью исправны и готовы к использованию в зоне проведения СВО.

Заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий поблагодарил главврача Дмитрия Сафонова и коллектив БСМП Таганрога за неравнодушие, отметив, что маневренные автомобили станут надежными помощниками и помогут сохранить жизни бойцов.

Фото donland.ru