Погода в Таганроге 2 мая: переменная облачность, без осадков, низкая влажность, +14°

2 мая Таганрогу прогнозируют переменную облачность, которая может сменяться облачной погодой с умеренным северо-восточным ветром. Сегодня осадки маловероятны, УФ-индекс в пределах нормы, магнитное поле спокойное. Днем по-прежнему прохладно, температура воздуха +13°…+14°, влажность низкая — 29%. Ночью облачно с прояснениями, без дождя, градусник покажет +5°…+7°. Завтра в целом сохранится примерно такая же погода, днем воздух прогреется до +15°. А вот в понедельник снова немного похолодает и может пойти дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +13°…+14° (по ощущениям, как +9°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 58%. Температура воздуха +5°…+7° (будет ощущаться, как +3°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (умеренный), геомагнитный индекс 3 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +11°. Световой день продлится 14 часов 28 минут, убывающая луна.

