Ночную атаку вражеских БПЛА отразили силы ПВО в двух районах Ростовской области

К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших и последствий на земле.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил утром 23 мая губернатор Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 23 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 348 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, вечером 23 мая в Таганроге дважды объявляли ракетную опасность, в городе работала система оповещения.

