Ночная атака вражеских БПЛА отражена под Таганрогом

В ночь на 26 октября в Матвеево-Круганском районе силами российской ПВО уничтожено 3 БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На этот раз обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией России перехвачено и уничтожено 82 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего – 30 и 26 – над территориями Брянской и Тульской областей.

Напомним, в ночь на 25 октября в 7 районах Ростовской области была отражена атака 20 вражеских беспилотников. От падения обломков загорелась трава.

