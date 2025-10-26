Ночная атака вражеских БПЛА отражена под Таганрогом

В ночь на 26 октября в Матвеево-Круганском районе силами российской ПВО уничтожено 3 БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На этот раз обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией России перехвачено и уничтожено 82 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего – 30 и 26 – над территориями Брянской и Тульской областей.

Напомним, в ночь на 25 октября в 7 районах Ростовской области была отражена атака 20 вражеских беспилотников. От падения обломков загорелась трава.

Фото из архива