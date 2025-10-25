Главная » Новости Ростовской области

Во время ночной атаки 20 украинских БПЛА уничтожено в Ростовской области

В ночь на 25 октября в семи районах Ростовской области отражена атака 20 вражеских беспилотников. От падения обломков загорелась трава.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, силами ПВО БПЛА уничтожены в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.

«Никто из людей не пострадал. Из-за падения фрагментов загорелась трава на окраине Донецка. Огонь был оперативно потушен», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 20 сбито в Ростовской, 19 – в Волгоградской, 17 – в Брянской, 12 — в Калужской, 11 – в Смоленской, 9 – в Белгородской, по 8 — в Воронежской и Ленинградской, по 2 – в  Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по 1 – в Тверской и Тульской областях. Еще 9 БПЛА уничтожено над территорией Московского региона, семь из них летели на Москву.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 24 октября вражеские БПЛА атаковали Таганрог, Новошахтинск и еще восемь районов Дона.

