В Таганроге 87 млн рублей из федерального бюджета направят на жилье для молодых семей

В Таганроге 20 молодых семей стали обладателями государственных жилищных сертификатов в рамках государственной программы по обеспечению доступным жильем, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, 12 февраля было подписано соглашение с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Благодаря этому Таганрог получил из федерального бюджета субсидию в размере более 87 миллионов рублей. Общий объем финансирования позволит улучшить жилищные условия 40 молодым семьям. В настоящее время прорабатывается вопрос о включении в программу еще одной семьи, что увеличит общее число участников до 41.

Особенностью программы является то, что выбор конкретной квартиры или дома остается за самими семьями. Это позволяет подобрать недвижимость, максимально соответствующую их потребностям. При этом государственные средства покрывают лишь часть стоимости жилья. Оставшуюся сумму семья вносит самостоятельно — за счет собственных накоплений или с привлечением ипотечного кредита.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

