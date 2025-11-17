Некоторые дома Таганрога остались без отопления из-за ремонта двух котельных

17 ноября в Таганроге остановлены на ремонт две котельные. Об этом сообщает в своем telegram-канале МУП «Городское хозяйство».

С 9.00 до 15.00 остановлена работа котельной на улице Ленина, 220, где ведется замена запорной арматуры на котле. Напомним, что эта котельная обеспечивает теплом 359 многоквартирных дома и 62 соцобъекта.

Также специалисты коммунальной службы проводят переврезку трубопроводов от новой котельной, расположенной на улице Александровской, 68. Поэтому отключено отопление в домах №№ 19, 19/1, 20 в переулке Лермонтовском и в домах №№ 68, 51 на улице Александровской. Срок окончания работ не указывается.

Фото donland.ru