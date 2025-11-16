В Таганроге 14 проектов реализуют в 2026 году по программе «Сделаем вместе!»

В этом году благодаря активному участию таганрожцев и поддержке депутатов на конкурс губернаторской программы «Сделаем вместе!» было выдвинуто 20 инициатив жителей.

«14 инициативных проектов стали победителями и получат финансирование для реализации в 2026 году», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

И отметила, что участие в губернаторской программе — прекрасная возможность преобразить город. Будут созданы новые спортивные объекты, улучшена дорожная инфраструктура, приобретено необходимое оборудование для учреждений культуры и организаций дополнительного образования детей.

В 2025 году 11 проектов губернаторской программы в Таганроге уже реализованы. Еще два находятся в стадии завершения.

«Уверена, что программа «Сделаем вместе!» — важный инструмент вовлечения жителей в процесс принятия решений относительно дальнейшего развития своего родного города. Именно такие совместные усилия приводят к положительным изменениям, которые ощутимы жителями ежедневно», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Список проектов-победителей будет опубликован на следующей неделе.

В целом по Ростовской области для реализации отобран 221 инициативный проект. Всего от муниципалитетов поступило 460 заявок. Больше всего проектов реализуют в Таганроге -14, Ростове-на-Дону — 13, Аксайском районе — 9.

«В нынешнем году программу инициативного бюджетирования мы немного видоизменили. Я предложил перенести обсуждение проектов из онлайн-режима в формат живых встреч. Процесс отбора в итоге стал максимально открытым. Авторы проектов могли напрямую объяснить конкурсным комиссиям суть своих идей, а комиссии — подсказать, как реализовать то или иное начинание», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На реализацию проектов на Дону будет выделено более 618 миллионов рублей. Основное финансирование пойдёт из областного бюджета, но не менее 5% средств должны поступить от представителей бизнеса и жителей.

Фото: donland.ru