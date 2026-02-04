Главная » #Образование

Неделя науки в Таганроге завершится семейными выходными 7-8 февраля

В Таганроге стартовала серия мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, цель которых — заинтересовать молодежь научно-техническим творчеством. Программа продлится всю неделю и охватит школьников и дошкольников, а завершится масштабными семейными научными выходными.

Первые события начались 3 февраля на базе школы № 39. Там проходят городские соревнования «Маневры при программировании машинки в робототехнике», работают интерактивные зоны с мастер-классами по программированию роботов и радиоуправляемым моделям, а также организованы викторина «Старт в IT», выставка «Прикладная робототехника» и Шахматная гостиная.

6 февраля в Чеховской библиотеке состоится VI читательская конференция «По страницам ЖЗЛ», посвященная книгам о российских ученых. В школьном этапе этого мероприятия уже приняли участие 157 ребят, а в финале свои доклады представят 5 старшеклассников.

Также на этой неделе пройдет этап «Чудо-творец» городского конкурса «Чудо-ребенок — 2026», где дошкольники продемонстрируют исследовательские проекты, подготовленные вместе с педагогами.

Кульминацией станут семейные научные выходные 7 и 8 февраля. Для детей и родителей организуют экскурсии, выставки, кинопоказы и мастер-классы на нескольких площадках: в Кванториуме лицея № 28, на Станции юных натуралистов, в Центре внешкольной работы и Доме детского творчества. По мнению организаторов, эти события дадут юным жителям города возможность проявить свои таланты и сделать первый шаг в мир науки.

Фото: school39.virtualtaganrog.ru (из архива)

