Таганрогский кампус ЮФУ открыл свои двери для старшеклассников и их родителей

Это была первая экскурсия в рамках запущенного в 2026 году нового образовательного проекта для школьников «ПРОлабы», призванного популяризировать науку и знакомить учащихся донских школ с возможностями университета и российской науки.

В таганрогском кампусе Южного федерального университета в преддверии Дня российской науки для старшеклассников лицея ЮФУ и их родителей прошла экскурсия. Таким образом стартовал новый образовательный проект вуза для донских школьников — «ПРОлабы», который не только знакомит абитуриентов с университетом и его возможностями, но и приобщает молодежь к взаимодействию с научно-просветительским и научно-образовательным сообществом.

Маршрут начался у знаменитой пальмы – визитной карточки Инженерно-технологической академии ЮФУ, где проводятся проектно-инвестиционные сессии, марафон программирования хакатон Cyber Garden, молодёжные фестивали, выставки и мастер-классы для студентов и гостей Южного федерального университета.

Участники экскурсии узнали о деятельности Передовой инженерной школы и Института компьютерных технологий и информационной безопасности, о том, как развивался таганрогский кампус, какой вклад внесли местные ученые в развитие мировой науки, на какие востребованные инженерные направления осуществляется набор сейчас, в каких научных лабораториях можно трудиться уже с первого курса, говорится в сообщении пресс-службы ЮФУ.

В числе локаций маршрута: IT-этаж, Военный учебный центр, лаборатории дивизиона «Приборы, комплексы и системы» ПИШ ЮФУ, где будущие абитуриенты могли попробовать себя в роли штурмана корабля за эмулятором швартовки надводных судов. А в завершении экскурсии школьники увидели уникальную для вузов России безэховую камеру Центра коллективного пользования «Прикладная электродинамика и антенные измерения».

Фото: sfedu.ru