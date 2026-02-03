Главная » #Образование

Таганрогский кампус ЮФУ открыл свои двери для старшеклассников и их родителей

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Это была первая экскурсия в рамках запущенного в 2026 году нового образовательного проекта для школьников «ПРОлабы», призванного популяризировать науку и знакомить учащихся донских школ с возможностями университета и российской науки.

#Образование

В таганрогском кампусе Южного федерального университета  в преддверии Дня российской науки для старшеклассников лицея ЮФУ и их родителей прошла экскурсия. Таким образом стартовал новый образовательный проект вуза для донских школьников — «ПРОлабы», который не только знакомит абитуриентов с университетом и его возможностями, но и приобщает молодежь к взаимодействию с научно-просветительским и научно-образовательным сообществом.

Маршрут начался у знаменитой пальмы – визитной карточки Инженерно-технологической академии ЮФУ, где проводятся проектно-инвестиционные сессии, марафон программирования хакатон Cyber Garden, молодёжные фестивали, выставки и мастер-классы для студентов и гостей Южного федерального университета.

Участники экскурсии узнали о деятельности Передовой инженерной школы и Института компьютерных технологий и информационной безопасности, о том, как развивался таганрогский кампус, какой вклад внесли местные ученые в развитие мировой науки, на какие востребованные инженерные направления осуществляется набор сейчас, в каких научных лабораториях можно трудиться уже с первого курса, говорится в сообщении пресс-службы ЮФУ.

В числе локаций маршрута: IT-этаж, Военный учебный центр, лаборатории дивизиона «Приборы, комплексы и системы» ПИШ ЮФУ, где будущие абитуриенты могли попробовать себя в роли штурмана корабля за эмулятором швартовки надводных судов. А в завершении экскурсии школьники увидели уникальную для вузов России безэховую камеру Центра коллективного пользования «Прикладная электродинамика и антенные измерения».

Фото: sfedu.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости образование Ростовская область Таганрог ЮФУ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru