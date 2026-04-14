Не только контроль, но и поддержка: в Госавтоинспекции объяснили, как действовать в экстренной ситуации на дороге

Инспекторы ДПС помогают всем участникам автомобильного движения.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям, как действовать в экстренных ситуациях на дороге. Одна из главных задач инспекторов ДПС — помогать участникам движения в трудных обстоятельствах, а не только контролировать соблюдение правил, подчеркнули в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции готовы помочь водителям, пассажирам и пешеходам.

Что нужно помнить водителю в случае возникновения экстренной ситуации на дороге: прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, вызвать помощь по номерам 112 или 102.

    Если рядом инспектор ДПС, следует подать звуковой или световой сигнал или лично обратиться с сотруднику.

    Госавтоинспекция донского региона напоминает, что помощь на дороге — один из приоритетов сотрудников. В их зону ответственности входит не только регулирование движения, но и содействие тем, кто оказался в трудной ситуации.

    Фото: Госавтоинспекция РО

