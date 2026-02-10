Научное шоу Профессора Николя прошло для особенных детей в таганрогском «Луче Надежды»

В рамках проходившей в Таганроге Недели науки в Добро.Центре «Луч Надежды» прошла презентация «Научного шоу Профессора Николя».

Создателем интерактивных научных шоу-программ для детей от 4 до 15 лет, объединяющих познавательный и обучающий процессы и элементы игры, состоящих из зрелищных научных экспериментов, открывающих в развлекательной форме основы физики и химии, является Николай Ганайлюк, известный также как Профессор Николя, — выпускник МФТИ, публицист, писатель, разработчик научных экспериментов и игр для юных любителей химии и физики, ведущий научных рубрик на телевидении, известный популяризатор научных шоу в России и СНГ. С московским писателем и экспериментатором по собственной инициативе связался известный в Таганроге библиофил и общественный деятель Владимир Дорда: он для начала попросил Николая прислать в дар Чеховской библиотеке его книгу с описанием различных опытов и экспериментов. Теперь в наш город пришло и само шоу Профессора Николя, уже освоившее 40 городов России и 4 страны мира.

В Таганроге шоу Профессора Николя представила его ученица Екатерина Юнг. Дети и молодые люди с особенностями развития встретили научное шоу с неописуемым восхищением. Речь Екатерины Юнг постоянно прерывалась восторженными возгласами и бурными апплодисментами. Ребята узнали, как происходит извержение вулкана, как делают искусственный снег, почему воздушный шарик не лопается, когда на него оказывается давление, почему вода может не вытекать из решета, почему песок в воде может оставаться сухим, почему смесь разноцветных жидкостей может превращаться в большие яркие кристаллы. Им также открылись и многие другие «как» и «почему».

От лица всех своих подопечных Екатерину и Владимира сердечно благодарила создатель и руководитель АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенева, она также подарила Екатерине Юнг памятные сувениры, созданные руками юных мастеров с ограниченными возможностями здоровья.

Антон СЛОВАКОВ

Фото предоставлено АНО «Луч Надежды»