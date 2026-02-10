Московский режиссёр Макс Галицкий провёл в Таганроге мастер-класс по уличному театру

В Таганроге прошел мастер-класс с клоуном, актёром, художественным руководителем и режиссёром театров «Пампуш», «Мутум‑Театр» и уличного цирка «Ле БУФФ оН» Максом Галицким из Москвы. Его участниками стали актеры, творческие люди и журналист «Таганрогской правды».

В Таганроге шесть часов работала лаборатория «Язык персонажа уличного актёра». Жизнь продлевают не только путешествия, но и незнакомые тебе занятия. Спасибо Виктории Барвенко (художник, куратор и организатор многих выставок, кандидат наук, доцент кафедры Инженерной графики и компьютерного дизайна ИРТСУ ЮФУ), которая прислала мне ссылку в ВКонтакте на Лабораторию «Язык персонажа уличного актёра». Так я и попала на этот удивительный мастер–класс, который вел Макс Галицкий.

Гость Таганрога рассказывал о тонкостях работы уличного театра, о цветовых гаммах городских площадок и улиц, о любимом жанре – театральной клоунаде. Поэтической, метафоричной, находящий точки соединения несоединимых как будто бы персонажей и историй. Например, мэтр поведал, как они сплели в одном спектакле истории Хармса и Леонардо да Винчи («Хармсианский Человек») идею, возведенную в Абсолют и абсолютное отсутствие идеи. Язык персонажа уличного актера — движение, пластика, образ, костюм, звучание, своеобразный посыл, который транслируется миру таким образом. И главная сложность — на улице любого города (может, и незнакомого) стать «точкой притяжения» для случайных прохожих, совершенно не настроенных на встреченное действо.

Берем метафору, усугубленную гротеском, и складываем сценарий. В процессе игры важно чувствовать партнеров буквально «кожей», взаимодействовать. Не «перетянуть одеяло», не потерять связь с другими персонажами. А действие должно быть не затянуто и не стремительно – тогда зритель успевает настроиться, и не скучает. Как они это делают — неведомо. Подозреваю, при всех известных им «вводных» они и сами не всегда знают, как это происходит.

Чем я занималась на мастер-классе? Разглядывала странной формы картонную коробку, давая ей характеристики. Здоровалась только глазами и жестами с незнакомыми мне людьми, как будто мы не виделись много лет. «Раздувалась» с целью захватить мир, и после «сжималась», «превращалась» в молекулу. Еще я на время «становилась» неким бытовым прибором, например, соковыжималкой, и «общалась» с другим подобным мне «бытовым прибором». «Говорила» с воображаемой птицей (свистеть запретили). По моим ощущениям, напрочь завалила задачу рассказать сказку о Красной шапочке используя звуки «ЖЖЖ» и «РРР», при этом не интонируя знакомый текст. Часто роль зависела от музыкальной темы, которую предлагал Макс Галицкий, музыка диктовала настроение и меняла картинку и темп.

Это оказалось забавно, потрясающе необычно, по-детски легко, по-взрослому сложно, но самым интересным стало то, что видел в наших опытах Макс Галицкий. Мэтр театра и цирка легко считывал случайные настроения, вмешавшиеся в опыт, и рассказывал о механике движения, о изменении выражения глаз, о неожиданных поворотах действия и сюжета, об ошибках. Рассказывал так, будто мы подставили ему настоящие творческие находки, будто участники этого мастер-класса полны сюрпризов и неожиданных идей.

Когда у нас заканчивалась фантазия, и поиски выразительных средств оказывались будто бы на грани возможностей, Макс Галицкий одобрительно замечал: «Дымок пошел!». Потому что в такой момент настоящие актеры как раз могут выйти за эту грань, найти что-то совсем особенное.

Прекрасно, что вокруг меня на этом мастер-классе оказались актёры, и многие из них с опытом режиссуры. Работа мастеров захватывала и увлекала, а в случайном партнерстве со мной, совершеннейшим неофитом «с улицы» они давали восхитительное чувство взаимодействия, силу, идеи.

Как много границ ставим мы себе сами в уверенности, что это (например, театральный мастер-класс) – не для нас. Как много теряем удивительных, безграничных возможностей познания, в том числе, и самих себя.

Макс Галицкий посмеялся, когда я сообщила спустя три часа занятий, что не имею отношения к театральному искусству, и дал небольшое интервью для наших читателей, которым мы поделимся с вами позже.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора