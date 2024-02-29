Начальник трубно-кузнечного цеха «Красного котельщика» Александр Рыбалко: «Мы делаем то, что любим…»

В этом году мы расскажем об основных производственных площадках Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ). Чем живут цеха? Какие специалисты требуются? Насколько интересно, комфортно и безопасно на производстве? Обязательно ответим на эти и другие вопросы. И начнем с трубно-кузнечного цеха (ТКЦ)…

Трубно-кузнечный цех начал свою работу 1 июня 2017 года, когда объединили кузнечно-прессовый цех и трубный цех №1. Их совместная биография на момент образования ТКЦ насчитывала около 200 лет – кузница упоминается в заводских источниках, начиная с момента основания ТКЗ, а трубный цех введен в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия. Каждый год коллектив ТКЦ отмечает День образования цеха. В 2022-м отпраздновал первый юбилей – пятилетие.

Сегодня в цехе трудятся более ста сотрудников. Основные профессии – кузнецы, котельщики, электросварщики, газорезчики. Общая площадь ТКЦ – свыше 20 тысяч кв. метров. Организованы и продуктивно трудятся три участка – кузнечный, прессовый и трубно-заготовительный.

Руководит ТКЦ Александр Рыбалко. На «Красном котельщике» он уже 20 лет, большую часть из которых работал на руководящих должностях. В 2005 году возглавил кузнечно-прессовый цех, в 2017-м – ТКЦ.

Мой коллектив – это моя надежная команда. Вместе мы – большая сила. Не представляю себя вне цеха, вне интересов моих коллег, – отмечает Александр Анатольевич.

ТКЦ работает над загрузкой сборочных цехов, здесь производят заготовки из труб, листового и круглого проката. Выполняют штамповку днищ разной толщины и диаметра. Изготавливают трубопроводы в пределах котла, пароохладители, коллекторы и т.д.

За последние несколько лет наша номенклатура существенно пополнилась, охотно берёмся за несвойственную цеху продукцию, что позволяет обеспечивать полноценную загрузку коллектива, а наши сотрудники осваивают новый для себя профиль работы, – рассказывает Александр Рыбалко. – Например, выполняем стратегически важные атомные проекты.

Цех оснащен технологическим оборудованием металлургического и заготовительного профилей. Есть прессы, молоты, ножницы, установки для газовой резки металла, фрезерно-расточные комплексы.

Идет поэтапное обновление станочного парка. Так, за последнее время для ТКЦ приобрели гидравлические ножницы с числовым программным управлением, инжекционно-литьевую машину (для изделий из полиэтилена), печь для термообработки металлов. Она дает возможность изготавливать днища корпусного и теплообменного оборудования диаметром до 4 200 мм – ранее такие днища на ТКЗ не делали.

Модернизация будет продолжена. Ведь новое оборудование не только расширяет производственные возможности, но и позволяет выпускать продукцию более высокого качества, повышать производительность труда.

С каждым годом в ТКЦ улучшаются социально-бытовые условия. Работать здесь, действительно, комфортно и безопасно. Все сотрудники обеспечены современными средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями профессий. В цехе светло (установлено светодиодное освещение), тепло (обогрев проходит с помощью инфракрасных излучателей), есть оборудованные комнаты отдыха и приема пищи. Чего не хватает подразделению? Производственного персонала.

Как и большинству цехов ТКЗ нам требуются дополнительные специалисты. Прежде всего, это машинисты крана – они нужны всегда и везде, – говорит начальник ТКЦ. – Также ждем котельщиков, электросварщиков, газорезчиков. Готовим кадры и из собственных резервов, обучая наших сотрудников смежным профессиям. В этом заинтересованы и мастера, и специалисты – рабочий на своём участке должен уметь делать всё! Есть у нас и «чемпионы». Это котельщики Андрей Раскошный и Сергей Шевченко, каждый из которых владеет семью смежными специальностями и допусками.

Особенно трепетно в ТКЦ относятся к новым сотрудникам без опыта, которые решили прийти на завод и освоить востребованные профессии. После теоретического обучения в отделе развития персонала учеников под свое крыло берут опытные наставники, работающие на каждом из участков. Под их руководством новички оттачивают практические навыки непосредственно на производстве.

ТКЦ – это слаженный, сплоченный коллектив с большим опытом работы и не менее большим чутким сердцем. Мы делаем то, что любим. Все вопросы, как и всё здесь, решаем сообща. Выход находим незамедлительно, работу выполняем качественно и в срок. Наша главная мотивация – имидж цеха и «Красного котельщика», – подчеркивает Александр Рыбалко.

Коллектив ТКЦ живет насыщенной интересной жизнью и вне работы, активно подключаясь ко всем мероприятиям, проходящим на заводе. Проводит субботники, участвует в производственных соревнованиях, патриотических акциях, слетах мастеров, интеллектуальных и творческих встречах, спортивных состязаниях. Есть у коллектива и общие победы, так, ТКЦ удостоен звания «Лучшее подразделение по охране труда» по итогам 2023 года, и индивидуальные – например, Сергей Сукач стал первым в корпоративном турнире по настольному теннису.

А еще в трубно-кузнечном цехе чтят историю. Равняются на ветеранов.

Хочу отдать должное старшему поколению. В числе ветеранов нашего цеха – Герой Социалистического Труда Александр Павлович Плахов, кавалер Ордена Ленина Александр Владимирович Черенев и другие. Сейчас примером для многих является слесарь-инструментальщик Сергей Макарович Срыбный. Поступив в кузнечно-прессовый цех в августе 1964 года, он предан одному коллективу и одной профессии почти 60 лет! Есть у нас и цеховые династии. Так, кузнец на молотах Валерий Лищенко достойно продолжает дело своего отца – бригадира и орденоносца, – перечисляет Александр Рыбалко. – И таких примеров у нас немало…

Уважение к каждому, взаимопонимание и искренняя преданность общему делу – на этих ценностях строится работа в трубно-кузнечном цехе «Красного котельщика». Так что с психологическим климатом в большом и дружном коллективе тоже все в порядке. Как и с выполнением сроков производства, качеством работы…

ВАКАНСИИ ЗАВОДА

электросварщик ручной сварки

котельщик

токарь

фрезеровщик

маляр

вальцовщик

стропальщик

дефектоскопист

слесарь-ремонтник

слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики

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