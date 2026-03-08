На выставке в музее Таганрога говорили о женских образах в чеховской «Чайке»

В Международный женский день гости Литературного музея А.П. Чехова смогли взглянуть на легендарную пьесу Антона Павловича «Чайка» под необычным углом.



Экскурсия «Пять пудов любви. Женская история «Чайки», приуроченная к празднику, была посвящена женщинам – тем, кто всегда остаётся в центре чеховской драматургии, но редко оказывается в фокусе режиссёрских манифестов. Встреча прошла в пространстве выставки «От Константина до Константина. В поисках новых форм», созданной Таганрогским музеем-заповедником совместно с Музеем МХАТ к 166-й годовщине со дня рождения писателя.



Научные сотрудники Литературного музея А.П. Чехова помогли участникам экскурсии проследить 130-летнюю сценическую историю «Чайки» глазами её героинь – Нины Заречной, Ирины Аркадиной, Маши и Полины Андреевны. Гостям напомнили о провальной премьере в Александринском театре Санкт-Петербурга в 1896 году, где публика не приняла живых, противоречивых женщин на сцене, и о триумфе в Московском художественном театре в 1898 году, когда О.Л. Книппер и М.П. Лилина вдохнули в эти образы подлинную жизнь.



Особое место в рассказе заняла история таганрогской постановки 1954 года: на родине Чехова пьеса обрела особую глубину благодаря актрисам Л.С. Антонюк, сыгравшей Заречную, и З.П. Рутковской, воплотившей на сцене образ Аркадиной.



Завершилась встреча у знаменитого занавеса с парящей чайкой – символом театра и вечным напоминанием о том, что вопреки трагедиям и «пяти пудам любви» женская душа продолжает свой полёт.



Выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм» продолжает работу, приглашая всех желающих открыть для себя тайны одной из самых известных театральных пьес в отечественной и мировой истории. Познакомиться с уникальной экспозицией можно до 29 марта.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника