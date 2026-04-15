На выставке в библиотеке Таганрога представлены 55 прекрасных букетов художницы Елены Лезиной

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога вниманию зрителей представлено 55 прекрасных букетов. Экспозиция «Притяжение красоты» стала 55-й по счету персональной выставкой ростовской художницы Елены Лезиной.

Елена Лезина родилась и выросла в Таганроге, окончила местную художественную и общеобразовательную школы, затем — архитектурный факультет РИСИ (Ростовского инженерно-строительного института), вышла замуж за коллегу-архитектора Анатолия Жмакина. Муж становился поочередно главным архитектором Волгодонска, Таганрога. Жена переезжала с ним из города в город, а сама стала художником и педагогом.

В 1994 году в выставочном зале Волгодонской художественной школы состоялась первая персональная выставка преподавателя этой школы Елены Лезиной, которой тогда было 35 лет. На той выставке было представлено 35 работ художника-педагога – масло, акварель, гуашь, рисунки, выполненные рапидографом.

С тех пор изменилось многое. Елена Борисовна уже давно работает исключительно с акварелью, а на её работах, на больших листах специальной акварельной бумаги, – только натюрморты, конкретно — букеты цветов. И всякая её выставка – это удивительное, сказочное разнообразие красоты.

На вернисаже, состоявшемся во вторник, 14 апреля, звучали чудесная музыка и замечательные слова, выступали таганрогские артисты, и не только они.

Таганрогская художница Татьяна Балкунова, поздравляя с открытием выставки коллегу и всех поклонников её таланта, напомнила, что акварель – самая капризная из красок, требующая от художника виртуозного мастерства, которое нужно поддерживать постоянным неустанным трудом. Елена Лезина, действительно, — великая труженица. В служении искусству её поддерживает семья. Например, оформление нынешней выставки провели старший сын и внуки, живущие в нашем городе. В Таганроге проживает и мама Елены Борисовны, так что живет художница на два города, причем любимым остается Таганрог, а любимым выставочным залом – концертно-выставочный зал Чеховской библиотеки. На этот раз в этом зале представлено 55 прекрасных букетов.

Выставка «Притяжение красоты», увы, как и живые цветы, радовать нас будет недолго – лишь до конца апреля. Но зато она будет принимать гостей и в тот самый вечер, который ежегодно собирает в Чеховке рекордное число посетителей – в субботний вечер 18 апреля, когда таганрогские библиотеки присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет этнографический круиз по маршруту Чехова.

Владимир Прозоровский, фото автора