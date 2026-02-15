На выставке в библиотеке Таганрога будут представлены уникальные марки

20 февраля в новом корпусе Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова пройдет городская объединенная филателистическая выставка.

Мероприятие посвящено 100-летию «Общества филателистов Таганрога». На выставке представят уникальные марки, почтовые карточки, конверты, письма, открытки из коллекций таганрогских филателистов В. Гудова, В. Коваленко, В. Резаева, О. Крыло, А. Медведевой.

Совместно с открытием выставки будет проведено гашение юбилейного почтового конверта. Начало мероприятия – в 16.30 в здании Чеховской библиотеки на улице Греческой, 105. Вход свободный.

Фото Владимира Прозоровского