Во Дворце Алфераки сыграет классику таганрогский пианист и органист, успешно концертирующий в России и за рубежом

Историко-музыкальный вечер «Музыкальные портреты эпох» состоится в таганрогском Дворце Алфераки в субботу, 21 февраля. Для ценителей классической музыки и виртуозного исполнения будет играть Петр Горобец — уроженец Таганрога, выпускник Ростовской государственной консерватории имени С.В.Рахманинова и Высшей школы музыки имени Ханса Эйслера (Берлин) пианист и органист.

«Гости отправятся в путешествие по удивительному и многогранному миру классической музыки. Прозвучат знаменитые произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана», — говорится в соощении на сайте Таганргского музея-заповедника.

Исполнительская карьера таганрогского музыканта впечатляет. Петр Горобец выступал с концертами в странах Европы и в Индии, с симфоническими оркестрами Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону, с Санкт-Петербургским молодёжным симфоническим оркестром и оркестром Hamburger Symphoniker. Также он работал с известными дирижёрами, среди которых – Марк Лэйкок, Михаил Грановский, Джереми Уолкер. В числе достижений Петра — запись трех сонат Баха на клавесине для виолы-да-гамба и чембало с виолончелистом Кристофом Круазе.



Начало историко-музыкального вечера «Музыкальные портреты эпох» — 16 часов 21 февраля.

Фото: ТГЛИАМЗ