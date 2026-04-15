На время поминальных дней в Таганроге введут дополнительные маршруты транспорта к городским кладбищам

С 18 по 22 апреля, на время проведения поминальных дней, в Таганроге дополнительные маршруты автобусов свяжут ключевые точки города с кладбищами на Николаевском и Мариупольском шоссе.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, на этом транспорте перевозчики поместят соответствующую информационную маркировку.

Автобусы будут следовать по маршрутам: «Центральный рынок — кладбище на Николаевском шоссе», «Центральный рынок — кладбище на Мариупольском шоссе», «Вокзал «Таганрог‑1» — кладбище на Николаевском шоссе», «Вокзал «Таганрог‑1» — кладбище на Мариупольском шоссе»,  «Русское поле — кладбище на Николаевском шоссе». Также транспорт будет следовать от кладбища на Николаевском шоссе к кладбищу на Мариупольском шоссе.

Ранее мы рассказали, что на несколько дней временно ограничат движение на Николаевском шоссе Таганрога.

Фото: администрация Таганрога (из архива)

