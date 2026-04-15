На несколько дней временно ограничат движение на Николаевском шоссе Таганрога

С 18 по 22 апреля в Таганроге введут временное ограничение движения на Николаевском шоссе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, въезд в город со стороны Николаевского шоссе во время проведения поминальных дней будет перекрыт с 8.00 до 18.00 для всего транспорта кроме общественного. Альтернативный маршрут – через 7‑й Новый переулок. Что касается выезда из Таганрога, то он будет осуществляться по прежней схеме.

На подъездах к кладбищам и на участках с ограничениями будут осуществлять регулировку движения и предотвращать возможные пробки сотрудники ГАИ.

«С 8.00 до 20.00 в поминальные дни проезд личного транспорта на территорию всех городских кладбищ Таганрога запрещен. Это делается для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения заторов. Прошу всех жителей проявить понимание», — обратилась к горожанам Светлана Кмбулова.

