Таганрожцев приглашают на субботник в рощу Дубки 21 марта

В городе, как и по всей Ростовской области, стартовал  весенний месячник чистоты.

В Таганроге сегодня, 16 марта, началась весенняя кампания по наведению в городе чистоты после зимнего сезона. Коммунальные службы уже активно включились в уборку: приводят в порядок придорожные зоны, тротуары, проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников. Однако без вовлечения жителей в процесс наведения порядка не обойтись — «без вашей помощи город по‑настоящему чистым не станет!», написала в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова.

Она призвала представителей бизнес-сообщества ответственно отнестись к наведению чистоты на своих прилегающих территориях. Многие предприниматели уже приступили к уборке, остальным стоит сделать это в ближайшее время, считает глава города.

«Таганрог — наш общий дом. Чистые улицы, ухоженные скверы — это не только работа коммунальных служб. Это результат усилий каждого из нас», — написала Светлана Камбулова и пригласила всех активных неравнодушных таганрожцев принять участие субботнике в роще Дубки. Время проведения — 21 марта, 9.00.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой (из архива)

