На входах в таганрогскую рощу «Дубки» установят новые информационные стенды

Жители Таганрога могут принять участие в опросе и выбрать понравившийся макет дизайна.

Роща «Дубки» — уникальный памятник природы нашего города. Чтобы сохранить её природное богатство и повысить экологическую культуру посетителей, планируется установить у входов в рощу новые информационные стенды.

Зачем нужны стенды? Они помогут: осознать особую ценность этой природной территории, ознакомиться с правилами поведения в роще, сделать посещение более комфортным и безопасным.

Таганрожцам представлены три варианта макетов дизайна новых стендов. Пройти опрос можно через Госуслуги по ссылке.

«Проголосуйте за понравившийся макет дизайна информационных стендов. Ваш выбор поможет сделать рощу «Дубки» ещё более привлекательной и защищённой», — призывает горожан администрация Таганрога.

Ранее мы сообщали, что в таганрогской роще «Дубки» демонтировали тарзанки, установленные на деревьях.

Фото с портала Госуслуг