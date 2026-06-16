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В котельной по ул. Заводской, обслуживающей 167 домов и 24 соцобъекта, обновили оборудование

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Ход работ проинспектировала глава Таганрога Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Таганрогские власти продолжают активную подготовку городской инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Глава Таганрога Светлана Камбулова провела объезд объектов теплоснабжения. Главной точкой стала котельная на улице Заводской, 1, где сейчас идет капитальный ремонт оборудования. Этот объект — стратегический, подчеркнула глава: от него зависит подача тепла в 167 многоквартирных домов и 24 социальных учреждения.

Как сообщила Светлана Камбулова, монтаж нового котельного оборудования уже полностью завершен. Сейчас рабочие приступили к обмуровке — одному из самых ответственных этапов. После этого объект проверит Ростехнадзор. Однако модернизация на этом не заканчивается. Параллельно, в рамках инвестиционной программы МУП «Городское хозяйство» на 2026–2027 годы, началась реконструкция еще одного важного элемента — котла ПТВМ-50. Завершить работы планируется до 1 октября 2026 года.

Также глава города осмотрела ход работ на магистральной сети на улице П. Тольятти. Сейчас там проводят переврезку сетей. Техническая готовность участка составляет 75%. Как доложил подрядчик, все работы будут завершены до 30 июня 2026 года.

Светлана Камбулова поручила своему заместителю по вопросам городского хозяйства Егору Долматову держать вопрос на постоянном контроле, чтобы подрядчики не снижали темпов.

«Подготовка к отопительному сезону — это не отложенный на потом вопрос, а работа, которая ведется прямо сейчас», — подчеркнула она.

Фото: скрин видео из канала в МАХ Светланы Камбуловой

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ЖКХ котельная новости отопительный сезон Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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