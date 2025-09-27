Главная » #ЖКХ

На улицах Таганрога прошли осенние субботники

На чтение 2 мин Просмотров 44 Опубликовано

27 сентября в Таганроге прошли осенние субботники,  горожане наводили порядок в своих дворах и на прилегающих территориях.

#ЖКХ

Участниками субботника, который прошел на улице  Чехова, 322 стали глава города Светлана Камбулова,  депутат городской Думы Олег Тимохин, сотрудники  управления соцзащиты, территориального управления, а также управляющих компаний «Алые паруса», «Атлант» и местные жители. Они подмели территорию, обрезали сухие ветки на деревьях и кустарниках, выполнили подсыпку грунта на месте ранее демонтированного комплекса металлических гаражей и контейнеров.

«Здесь ведутся работы по созданию одной из детских площадок, важно, чтобы прилегающая территория была в порядке», — отметила Светлана Камбулова. — Коммунальные службы выполняют свою работу, но в таком деле важна инициатива каждого жителя».

Еще один субботник прошел сегодня на улице Инструментальной, 19-23/1. Также уборки прилегающих территорий были организованы предприятиями и учреждениями города, работники которых занимались  сбором мусора, покосом травы, покраской, обрезкой деревьев.

«Благодарю активно участвовавших в субботнике работников предприятий: «Прибой», «Таганрогский Электроремонтный Завод», «Клевер». Ваш вклад в благоустройство города служит отличным примером того, как корпоративная социальная ответственность может существенно повлиять на облик нашего города. Отдельные слова благодарности депутату городской Думы Алле Колосковой, организовавшей большой субботник в своем округе совместно со студентами Механического колледжа, активом КТОСа, УК «Маяк» и жителями микрорайона  на Инструментальной 19-23/1. Было собрано и вывезено более 15 м. куб мусора», — написала в своем telegram-канале глава Таганрога.

Ранее мы рассказали, что Таганрог стал площадкой для практических занятий во время учебных сборов по безопасности.

Фото Анатолия Ивашова

ЖКХ новости субботники Таганрог уборка города
