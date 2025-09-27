Таганрог стал площадкой для практических занятий во время учебных сборов по безопасности

26 сентября в Ростовской области прошел учебно-методический сбор по вопросам гражданской обороны. А Таганрог стал главной площадкой для проведения практических занятий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Организаторами сбора выступили департамент по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством заместителя губернатора Сергея Бодрякова и ГУ МЧС. В нем приняли участие более 150 человек, в том числе главы муниципальных образований и специалисты по ГО и ЧС из донского региона, Республики Крым, Ставропольского края и Волгоградской области. Основная цель мероприятия — повышение уровня устойчивости организаций в сложных условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

Таганрог выступил главной площадкой для проведения практических занятий, где тренировки прошли в реальных условиях на базе двух городских предприятий — АО «Синара» и ПО ЮЗЭС филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго».

«У наших предприятий накоплен большой опыт в вопросах обеспечения безопасности. Были представлены методики эффективного реагирования на угрозы различного характера», — рассказала Светлана Камбулова.

Она отметила, что такие учебные сборы играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности региона. А обучение и подготовка кадров позволяют организациям быстрее реагировать на кризисные ситуации, а значит снижать риски для населения и инфраструктуры.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой