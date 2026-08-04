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Страшная авария на платном участке М-4 «Дон» под Аксаем унесла жизнь водителя

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4 августа в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водитель не справился с управлением. Во время аварии машина дважды врезалась в металлическое барьерное ограждение, два человека были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

Новости Ростовской области

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось в 07.25 на 1053-м километре автодороги — на платном участке обхода Аксая. Предварительно установлено, что 57-летний водитель автомобиля Hyundai i40, двигавшийся в направлении Краснодара, не справился с управлением. Сначала машина врезалась в металлическое барьерное ограждение справа по ходу движения, затем в неуправляемом заносе — слева. От второго удара у Hyundai оторвало двигатель, который повредил ехавшую в попутном направлении Lada X-Ray.

В результате ДТП были госпитализированы два человека: 38-летний пассажир Hyundai и сам водитель. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Ранее мы рассказали, что водитель грузовика в Ростовской области превысил скорость и врезался в легковушку, ее водитель погиб.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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