Учитель из Волгодонска стал участником экспедиции «Росатома» на Северный полюс

В честь Года единства народов России впервые в истории проекта экспедиция объединит на одном маршруте школьников всех восьми федеральных округов страны.

Учитель физики лицея №24 г. Волгодонска Ростовской области Андрей Скляров победил в конкурсе «Атомный урок», организованном госкорпорацией «Росатом», и получил в качестве подарка путевку на Северный полюс в рамках VII международной научно‑просветительской экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний».

В основной состав арктической экспедиции вошли почти 50 талантливых школьников, в том числе, свыше 20-ти участников из-за рубежа — из стран, где «Росатом» развивает атомные технологии. Вместе с ними к Северному полюсу отправились около 50-ти экспертов и известных людей: популяризаторы науки, блогеры, артисты.

Это уже седьмой «Ледокол знаний», его главной особенностью станет беспрецедентный масштаб: в честь Года единства народов России впервые в истории проекта экспедиция объединит на одном маршруте школьников всех восьми федеральных округов страны.

На атомном ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу участники отправились из Мурманска. По маршруту они заглянут на Землю Франца-Иосифа и вернутся обратно в Мурманск.

Участников экспедиции ждет насыщенная научно-образовательная программа. Впервые за историю проекта пройдет инновационный научный эксперимент: на Северном полюсе будет запущена возвращаемая стратосферная платформа для экологического мониторинга Арктики.

Это первая разработка такого рода, которая поможет ученым контролировать экологическую и техногенную обстановку на Северном морском пути. При успешном эксперименте состоится также первый прямой эфир с Северного полюса за всю историю экспедиций «Ледокол знаний».

В один день с этим значимым научным событием запланировано важное символическое мероприятие. В честь Года единства народов России участники экспедиции проведут вокруг географической точки 90° – вершины планеты – самый северный интернациональный хоровод с участием представителей всех федеральных округов России и 22 стран мира. А учитель физики Андрей Скляров проведет для школьников «Атомный урок».

«Когда я узнал, что поеду в эту экспедицию, первое, о чём я подумал, – это мои ученики, моя школа, мой родной город. Для них я хочу стать примером того, что, если мечтать и верить, то самые смелые желания сбываются. Оказаться на атомном ледоколе, идущем к Северному полюсу, – это уникальный опыт, и я хочу им делиться. Я хочу показать детям, что наука – это не скучно, это жизнь, полная открытий. Огромное спасибо «Росатому» и организаторам арктической экспедиции «Ледокол знаний» за этот шанс. И отдельная благодарность всем, кто был рядом, кто переживал и поддерживал меня на конкурсе «Атомный урок», – моим ученикам, коллегам, родным, Ростовской АЭС и всему Волгодонску. Это наша общая победа!», – рассказал Андрей Скляров.

«Наша задача, как предприятия Росатома, – пробудить интерес молодого поколения к науке и атомным технологиям. Нашими соратниками в этом деле, в первую очередь, становятся педагоги. Учитель физики лицея №24 Андрей Скаляров тому пример. Он не просто увидит Арктику, а погрузиться в атомную науку: послушает лекции учёных и популяризаторов, проведет собственный атомный урок, познакомится с технологиями атомной отрасли и работой самого ледокола. И с этим большим багажом интересных и нужных знаний он вернется в родной атомград, чтобы поделиться со своими учениками, помочь ребятам раскрыть свой потенциал, сделать выбор в пользу атомной профессии», – подчекнула и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев считает, что В XXI веке устойчивым и экономически приемлемым путём развития энергетики для планеты является атомная энергетика, и нет никакого другого подхода к решению этой задачи, кроме как развитие атомных технологий.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Ростовской АЭС