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Сообщения о массовом закрытии АЗС в Ростовской области опровергли в региональном Минпромэнерго

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В Ростовской области официально опровергли информацию о якобы массовом закрытии автозаправочных станций. Сообщения об этом появились в сетевых изданиях и социальных сетях, однако в региональном Минпромэнерго заявили, что они не соответствуют действительности.

Новости Ростовской области

Как отметили в ведомстве, все сети автозаправочных комплексов на территории донского региона работают в штатном режиме. Кратковременные перерывы в работе отдельных станций являются стандартными рабочими моментами. Обычно такие паузы связаны с плановым техническим обслуживанием оборудования, регламентными работами на топливных колонках либо технологическими перерывами, необходимыми для приема бензовозов и слива топлива.

Подобные процедуры — обязательное условие безопасности и эксплуатации любой современной АЗС. Они имеют временный характер и, как правило, занимают от нескольких минут до нескольких часов, после чего станция полностью возобновляет работу.

В министерстве также призвали доверять только проверенным источникам и официальной информации.

Ранее мы рассказали, что АЗС Таганрога работают в режиме подвоза, запаса топлива в городе нет.

Фото из архива

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АЗС бензин новости Ростовская область
Таганрогская правда

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