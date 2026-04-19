На трассе под Таганрогом водитель не выбрал безопасную скорость и насмерть сбил неизвестную женщину

Ночью 19 апреля под Таганрогом на трассе «Р-280 Новороссия» водитель легкового автомобиля насмерть сбил женщину, личность которой пока не установлена. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 01.50 на 45-м километре автодороги Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь в Неклиновском районе. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Kia Soul не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода. Женщина, личность которой пока не установлена, двигалась во встречном направлении по проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. От полученных травм она скончалась.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Они проводят необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает, что использование световозвращающих элементов на одежде в темное время суток значительно повышает видимость пешехода для водителей и снижает риск аварий. Даже небольшой светоотражающий элемент позволяет заметить человека на дороге на расстоянии до 300 метров.

Фото Госавтоинспекции РО