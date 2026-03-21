Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом на трассе в результате ДТП загорелся бензовоз

На чтение 1 мин Опубликовано

21 марта на трассе «Ростов-Таганрог» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, что потребовало немедленного реагирования экстренных служб.

По предварительной информации, на 33-м километре автодороги, в районе Пятихаток, загорелась цистерна с топливом.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

«Точные причины возгорания и детали аварии уточняются», — прокомментировали происшествие в донском главке.

Очевидцы сообщают о масштабном пожаре и пробке в районе ДТП.

Госавтоинспекция региона традиционно призывает водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах, придерживаться установленного скоростного режима и соблюдать безопасную дистанцию.

Фото: скрин видео очевидцев

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария ДТП новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru