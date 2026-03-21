Под Таганрогом на трассе в результате ДТП загорелся бензовоз

21 марта на трассе «Ростов-Таганрог» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, что потребовало немедленного реагирования экстренных служб.

По предварительной информации, на 33-м километре автодороги, в районе Пятихаток, загорелась цистерна с топливом.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

«Точные причины возгорания и детали аварии уточняются», — прокомментировали происшествие в донском главке.

Очевидцы сообщают о масштабном пожаре и пробке в районе ДТП.

Госавтоинспекция региона традиционно призывает водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах, придерживаться установленного скоростного режима и соблюдать безопасную дистанцию.

Фото: скрин видео очевидцев