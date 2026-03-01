Главная » Новости Ростовской области

На трассе под Ростовом водитель совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области полиция ищет водителя, скрывшегося после смертельного ДТП.

Новости Ростовской области

В Аксайском районе полиция расследует смертельное ДТП, водитель которого скрылся с места происшествия. Трагедия произошла рано утром 1 марта на автодороге «Подъезд к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону».

По предварительной информации, на 3 км + 500 м автотрассы неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода.

«Мужчина, личность которого также пока не установлена, скончался на месте от полученных травм. После столкновения водитель скрылся, оставив место происшествия», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители просят свидетелей или тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, незамедлительно сообщить об этом по телефону 8 (863) 505-40-49.

Ранее мы рассказывали о том, что под Ростовом несколько человек пострадали в аварии, когда женщина на легковушке не справилась с управлением.

Фото: ГАИ по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП происшествия Ростовская область сбили пешехода смертельная авария
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru