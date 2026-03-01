На трассе под Ростовом водитель совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся

В Ростовской области полиция ищет водителя, скрывшегося после смертельного ДТП.

В Аксайском районе полиция расследует смертельное ДТП, водитель которого скрылся с места происшествия. Трагедия произошла рано утром 1 марта на автодороге «Подъезд к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону».

По предварительной информации, на 3 км + 500 м автотрассы неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода.

«Мужчина, личность которого также пока не установлена, скончался на месте от полученных травм. После столкновения водитель скрылся, оставив место происшествия», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители просят свидетелей или тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, незамедлительно сообщить об этом по телефону 8 (863) 505-40-49.

Фото: ГАИ по РО