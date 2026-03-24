В Ростове женщина-водитель спровоцировала ДТП и сбила  подростка на мопеде

23 марта на улице Ростова 40-летняя женщина на иномарке сбила 14-летнюю девочку на мопеде, которая получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла в 17.40 на улице Лесозащитной. По предварительной ин6формации, женщина на автомобиле Mercedes-Benz GLE 300 на нерегулируемом перекрёстке не выполнила требование дорожного знака «Уступи дорогу» и врезалась в мопед FXМОТО, которым управляла девочка-подросток.

«В отношении родителей несовершеннолетней за передачу управления транспортным средством составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ», — отметили в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото Госавтоинспекции РО