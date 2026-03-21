Масштабный субботник в таганрогской роще «Дубки» объединил власти, бизнес и горожан

В Таганроге 21 марта состоялся масштабный субботник в роще «Дубки», в ходе которого было собрано и вывезено более 25 кубометров мусора и прошлогодней листвы.

Акция наглядно показала, что совместные усилия власти, бизнеса и горожан способны быстро преобразить любимые общественные пространства.

Инициативу по наведению порядка в популярной зоне отдыха поддержали сотрудники администрации Таганрога, коммунальных предприятий, депутаты, активисты районных комитетов территориального общественного самоуправления, а также студенты и школьники. В уборке участвовали представители ООО «Комфорт Сервис», ООО «Экотранс», КТОС № 31 и № 33, школы № 34, движения «Молодая гвардия» и Политехнического колледжа. Общими силами территория была расчищена, в результате чего роща стала заметно светлее и ухоженнее.

«Роща «Дубки» — это не просто территория, а любимое место отдыха таганрожцев. Приятно видеть, как совместными усилиями мы делаем его еще лучше», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города поблагодарила всех участников экологической акции и пообещала, что подобные работы будут продолжены.

«Коммунальные службы города регулярно занимаются поддержанием чистоты, однако, как показывает практика, личный вклад жителей и организаций остается незаменимым для достижения значимых результатов», — добавила она.

Фото и видео: МАХ Светланы Камбуловой