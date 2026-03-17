На развитие спорта Таганрог за год направил 185,5 млн рублей, а спортсмены завоевали более 7700 медалей

В минувшем году на развитие спорта в Таганроге было направлено 185,5 млн рублей. Это позволило не только выполнить, но и перевыполнить ключевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Как сообщила глава города Светлана Камбулова, эти средства пошли на модернизацию инфраструктуры, организацию соревнований и поддержку талантливых спортсменов.

Одним из главных достижений стал значительный рост числа горожан, систематически занимающихся физкультурой. Кроме того, таганрогские спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 7781 медаль на соревнованиях различного уровня при плановом показателе в 2200 наград.

В городе успешно работают три муниципальные спортивные школы, где на 30 отделениях по 27 видам спорта тренируются 4010 человек. Дополнительно действуют две областные школы олимпийского резерва, где тренируются 2166 воспитанников. В рамках популяризации массового спорта было проведено и организовано участие в 887 мероприятиях, которые собрали более 24 тысяч участников. Активно развивается движение ГТО: на соответствующем сайте зарегистрировалось более 38 тысяч жителей, что составляет 17,4% населения города от шести лет и является одним из лучших показателей в Ростовской области.

В нынешнем году, благодаря инициативному бюджетированию и губернаторской программе «Сделаем вместе», планируется реализация двух инфраструктурных проектов. В их чиле устройство новой спортивной площадки на улице Циолковского, 24 и оснащение современным оборудованием площадки на улице Калинина, 106 в соответствии с нормативами ГТО. Приоритетами остаются дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, поддержка спортивных школ и увеличение числа жителей, ведущих активный образ жизни.

Фото donland.ru (из архива)