Юная теннисистка из Таганрога победила на престижном турнире в Швеции

14-летняя теннисистка из Таганрога Любовь Проненко завоевала титул на соревнованиях высшей категории в Стокгольме.

Воспитанница таганрогской спортивной школы №2 Любовь Проненко одержала победу в парном разряде на престижном европейском турнире Kungens Kanna & Drottningens Pris в Стокгольме. Этот успех стал результатом упорной работы спортсменки и её наставника.

С 21 февраля по 1 марта в шведской столице проходил один из старейших теннисных турниров Европы, история которого ведётся с 1901 года. Соревнования были учреждены по инициативе наследного принца Густава при поддержке короля Оскара II. С 1950 года в рамках турнира проводятся состязания среди женщин с призом Drottningens Pris («Приз Королевы»), а с 2011 года — европейские соревнования среди спортсменов 14 лет высшей категории.

Таганрогская спортсменка Любовь Проненко стала победительницей в парном разряде среди девушек 14 лет. В паре с представительницей Москвы она уверенно прошла весь турнирный путь, а в решающем матче одолела сильных соперниц из Италии.

Вместе с воспитанницей радость победы разделила и ее тренер Юлия Подгорочная. Поздравляем спортсменку и ее наставника со значимым успехом на международной арене!

Фото: страница спортшколы №2 Вконтакте