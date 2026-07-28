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В СИЗО Таганрога прошел «День открытых дверей»

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Осужденные показали гостям концертную программу и спектакль.

Новости Таганрога

25 июля в следственном изоляторе №2, расположенном в Таганроге, провели «День открытых дверей». Мероприятие посетил заместитель начальника главного управления ФСИН по Ростовской области полковник Дмитрий Кобзарь, сообщили в пресс-службе ведомства.  

Главной частью программы стал концерт, подготовленный и исполненный осужденными из отряда хозяйственного обслуживания. В него включили театральную постановку, посвященную подвигам героев Великой Отечественной войны. Как отметили в ведомстве, творческая работа позволила участникам выразить отношение к героическому прошлому страны и почтить память защитников Родины.

По мнению представителей ГУ ФСИН, подобные мероприятия помогают укреплять социально полезные связи осужденных. В ведомстве  подчеркнули, что культурно-досуговой и воспитательной работе в подведомственных учреждениях уделяют особое внимание. Такие события формируют у осужденных уважительное отношение к истории и традициям страны, а также способствуют их ресоциализации.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН

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Таганрогская правда

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