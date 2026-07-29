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Погода в Таганроге 29 июля: малооблачно, западный ветер, днем +25°, магнитная буря

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29 июля в Таганроге будет малооблачно, без осадков, западный ветер дует со скоростью 4-6 метров в секунду. Влажность — от 35 до 57 процентов. Днем установится прохладная для конца июля погода, воздух прогреется только до +24°…+25°. УФ-индекс остается высоким, фиксируется слабая магнитная буря. Ночью практически безоблачно, градусник покажет +16°…+19°. Завтра погода существенно не изменится, осадков в ближайшие дни пока не прогнозируют.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+25° (по ощущениям, как +24°). Влажность низкая — 35%. Ветер западный, 5-6 метров в секунду.

Ночью малооблачно и прохладно, температура воздуха +16°…+19° (будет ощущаться, как +20°). Влажность — 57%. Ветер западный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 04 минуты, полнолуние.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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