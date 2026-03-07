На перроне вокзала Таганрога транспортные полицейские дарили женщинам цветы

В Таганроге транспортные полицейские поздравили женщин с наступающим праздником прямо на железнодорожном вокзале. Акция «8 Марта – в каждый дом» прошла в преддверии Международного женского дня и стала приятным сюрпризом для пассажиров и работниц вокзала.
Сотрудники Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте вышли на перрон главного городского вокзала, чтобы вручить цветы и добрые пожелания женщинам, отправляющимся в путь или возвращающимся домой. Участницы акции тепло благодарили стражей порядка за внимание и праздничное настроение.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошла акция «Цветы для автоледи».
Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО
