В Таганроге сотрудники Госавтоинспекции дарят цветы женщинам-водителям

В городе проходит ежегодная акция «Цветы для автоледи».

Сегодня в Таганроге, в преддверии Международного женского дня 8 марта, дорожные полицейские останавливают автоледи для того, чтобы поздравить с наступающим женским праздником.

«Сегодня утром инспекторы останавливали прекрасный пол и вручали дамам яркие тюльпаны — символ весеннего тепла и красоты, — рассказали в ведомстве. — Такая инициатива добавила праздничное настроение каждой женщине, оказавшейся в центре внимания сотрудников Госавтоинспекции».

Таким образом, акция «Цветы для автоледи» становится для Таганрога доброй традицией. Также представительниц прекрасного пола накануне весеннего праздника улыбками и цветами поздравляют сотрудники Госавтоинспекции и в других городах Ростовской области.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Госавтоинспекции РО