На Ледовой Арене Таганрога прошел праздник для детей участников СВО

Специальным гостем мероприятия стал популярный актер Павел Деревянко.

В Таганроге на Ледовой Арене 6 февраля состоялся праздник «Теплота Души» для детей участников специальной военной операции.

Мероприятие, организованное партией «Единая Россия», общественным деятелем и предпринимателем Алексеем Македоном, объединило спортивные активности, подарки и творческую встречу.

В программе приняли участие хоккеисты местных клубов «Торнадо» и «Утренняя звезда», которые провели для ребят мастер-класс по катанию на коньках. Особенным гостем стал уроженец Таганрога, актер театра и кино Павел Деревянко, известный поддержкой социальных инициатив в родном городе.

«Каждый ребенок получил вкусные подарки, настольные игры и незабываемые впечатления. Кстати, праздник «Теплота Души» прошёл в Таганроге уже во второй раз, и мы все договорились о новых встречах! Будем снова собирать друзей», — поделилась впечатлениями в своем Telegram-канале принявшая участие в мероприятии депутат Государственной Думы РФ Екатерина Стенякина.

Яркие моменты праздника смотрите в фоторепортаже Сергея Плишенко.

Ранее мы рассказывали, что Павел Деревянко хочет устроить в Таганроге семейный фестиваль.