Главная » Культура

Павел Деревянко хочет устроить в Таганроге семейный фестиваль

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

Актер, по его признанию, очень любит свою малую родину, а местом проведения мероприятия выбрал таганрогскую Пушкинскую набережную.

Культура

Актер театра и кино Павел Деревянко, уроженец Таганрога, заявил о том, что хочет организовать фестиваль «Семейное древо» на своей малой родине, сообщает ТАСС. И даже уже озвучил время и место проведения такого фестиваля — Пушкинская набережная, 10 мая этого года.

«Я родился в Таганроге и очень люблю свою малую родину и горжусь ею. У меня есть большая мечта – сделать фестиваль. Мне много предлагали делать разных фестивалей в Таганроге – кинофестивали, театральные, литературные, а хочется сделать фестиваль семейный. У нас есть название уже, логотип – «Семейное древо», – рассказал Павел Деревянко.

Фото: страница ВК Павла Деревянко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Павел Деревянко Таганрог фестиваль
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru