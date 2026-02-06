Павел Деревянко хочет устроить в Таганроге семейный фестиваль

Актер, по его признанию, очень любит свою малую родину, а местом проведения мероприятия выбрал таганрогскую Пушкинскую набережную.

Актер театра и кино Павел Деревянко, уроженец Таганрога, заявил о том, что хочет организовать фестиваль «Семейное древо» на своей малой родине, сообщает ТАСС. И даже уже озвучил время и место проведения такого фестиваля — Пушкинская набережная, 10 мая этого года.

«Я родился в Таганроге и очень люблю свою малую родину и горжусь ею. У меня есть большая мечта – сделать фестиваль. Мне много предлагали делать разных фестивалей в Таганроге – кинофестивали, театральные, литературные, а хочется сделать фестиваль семейный. У нас есть название уже, логотип – «Семейное древо», – рассказал Павел Деревянко.

Фото: страница ВК Павла Деревянко