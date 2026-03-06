Главная » Город

На «Красном котельщике» тепло поздравили сотрудниц с 8 Марта

В честь Международного женского дня для сотрудниц Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) организовали тематическую акцию, превратив утро 6 марта в атмосферный праздник.

Мужчины в элегантных костюмах приветствовали девушек и женщин завода на проходных, украшенных в духе торжества. В качестве знака внимания дарили красиво оформленные шоколадные десерты, изготовленные специально для этого случая, и персональные открытки с обращением от имени генерального директора ТКЗ Михаила Клугмана.

Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, участницы поздравительной акции смогли сделать памятные снимки на специально оформленных фотозонах.

Поздравления с важными датами являются частью уникальных инициатив завода, формирующих культуру поддержки и заботы о сотрудниках, присущую «Красному котельщику». В компании убеждены, что внимание и приятные сюрпризы объединяют коллектив и наполняют котлостроителей позитивными эмоциями.

Особая теплая энергетика – неизменный спутник всех мероприятий ТКЗ. Она проявляется и в корпоративных инициативах, направленных на коллектив, и в благотворительных проектах. Завод активно участвует в жизни воспитанников центров помощи детям № 3 и 5 Таганрога – волонтеры ТКЗ регулярно навещают юных подопечных, привозя подарки от коллектива «Красного котельщика».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

