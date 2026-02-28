Главная » Город

«Красный котельщик» стал лучшим производителем котельного оборудования в России

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» подтверждает позицию ведущего производителя в отрасли второй год подряд. Предприятие заняло первое место в номинации «Котельное оборудование» престижного рейтинга, составленного Рейтинговым агентством «Центр поставщиков ТЭК» по итогам 2025 года.

Основной задачей ежегодного рейтинга является выявление лучших поставщиков оборудования для электроэнергетического комплекса России на основе прямой оценки заказчиков. Это позволяет учитывать объективное мнение крупнейших компаний-потребителей, исключая субъективное влияние со стороны жюри.

По итогам 2025 года в номинации «Котельное оборудование» оценивались 16 компаний. «Красный котельщик» стал единственным предприятием, получившим высшую оценку в этой категории, что демонстрирует высокий уровень доверия со стороны партнеров. Награждение победителей рейтинга состоялось в Москве в рамках конференции «Инвестэнерго-2026».

«Красный котельщик» занимает лидирующие позиции в рейтинге поставщиков ТЭК, начиная с 2020 года, что подтверждает стабильность, профессионализм компании и устойчивую репутацию надежного партнера.

Ранее мы рассказали, что «Красный котельщик» расширяет производственные мощности.

Фото предоставлено организаторами

